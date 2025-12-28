Десятки случаев избиений в Нацармии Молдовы: народный адвокат бьет тревогу

По информации, предоставленной Генеральным штабом Национальной армии, в 18 случаях военнослужащие получили телесные повреждения. Четыре инцидента были классифицированы как тяжелые из-за полученных ран, переломов и травм.
По словам омбудсмена, каждый инцидент свидетельствует о нарушениях внутренних правил и уязвимости в защите военных, находящихся на срочной службе.
Ситуация отражена в ежегодном Докладе о безопасности лиц в Национальной армии. Документ является частью процесса мониторинга условий в учреждениях, находящихся под военным управлением, и был подготовлен в сотрудничестве с Министерством обороны.
Полный текст выводов будет включен в Ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека за этот год. Данный подход направлен на предотвращение насилия, укрепление механизмов защиты и обеспечение безопасной и достойной обстановки для лиц, находящихся на военной службе.