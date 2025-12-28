Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки случаев избиений в Нацармии Молдовы: народный адвокат бьет тревогу

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. В период с 1 июля по 1 декабря произошло 28 стычек между военными срочной службы, об этом свидетельствуют официальные данные, на которые указывает Офис народного адвоката.

Источник: Sputnik.md

По информации, предоставленной Генеральным штабом Национальной армии, в 18 случаях военнослужащие получили телесные повреждения. Четыре инцидента были классифицированы как тяжелые из-за полученных ран, переломов и травм.

По словам омбудсмена, каждый инцидент свидетельствует о нарушениях внутренних правил и уязвимости в защите военных, находящихся на срочной службе.

Ситуация отражена в ежегодном Докладе о безопасности лиц в Национальной армии. Документ является частью процесса мониторинга условий в учреждениях, находящихся под военным управлением, и был подготовлен в сотрудничестве с Министерством обороны.

Полный текст выводов будет включен в Ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека за этот год. Данный подход направлен на предотвращение насилия, укрепление механизмов защиты и обеспечение безопасной и достойной обстановки для лиц, находящихся на военной службе.