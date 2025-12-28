«Ничего стоящего»: что думают иностранцы о будущей встрече Зеленского и Трампа

Президент может быть готов на более серьезные уступки для мирного соглашения, чем он озвучивает публично. Об этом пишет telegram-канал украинского издания «Страна.ua». В материале отмечается, что такие выводы появились после недавнего заявления Трампа. Издание пишет, что озвученный ранее Зеленским план из 20 пунктов не был согласован с Вашингтоном. При этом журналисты подчеркивают, что подтверждений этой версии сейчас нет. Ситуация может проясниться после переговоров Зеленского и Трампа, запланированных на сегодня.