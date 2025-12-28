Зеленский прилетел на переговоры во Флориду 28 декабря.
Во Флориде в воскресенье, 28 декабря, пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампа. Планируется, что ключевой темой для разговора станет ситуация в Донбассе и возможность вывода оттуда украинских военных. Иностранные журналисты активно обсуждают предстоящий саммит и считают, что встреча, скорее всего, не увенчается успехом.
Многие издания связывают это с коррупционным скандалом на Украине. При этом некоторые из них и вовсе считают, что прошедшие обыски Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в киевском парламенте стали фатальным ударом для главы киевского режима. Что думают иностранные журналисты о грядущих переговорах — в материале URA.RU.
Трамп не ждет ничего стоящего от Зеленского.
Изданию Politico Трамп намекнул, что не ждет ничего ценного от визита Зеленского. По словам лидера США, Киев ничего не получит, пока он не одобрит. «Так что посмотрим, что у него есть», — сказал он про Зеленского.
Европейский мирный план противоречит всем целям России, пишет газета American Thinker. Отмечается, что усилия Зеленского сейчас снова кажутся очередной театральной сценой, чтобы продемонстрировать его «готовность» добиться мира.
«Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и европейским политикам или — как предпочитают называть себя слабые в военном отношении, но громкие и угрожающие “лидеры” Европы, “коалиции желающих” любую возможность лаять, как маленькие собачки, бегать кругами, кусать Америку за пятки и мочиться на ковер в Овальном кабинете», — пишет издание.
Зеленский получил удар от НАБУ.
Трамп может лишить военной поддержки Зеленского из-за коррупционного скандала.
Обысками в здании парламента в Киеве сотрудники НАБУ нанесли по Зеленскому удар — он еще не оправился от последствий прошлого скандала. Сразу после отъезда Зеленского во Флориду было возбуждено уголовное дело в отношении группы депутатов Верховной Рады по подозрению в систематическом получении неправомерной выгоды. Как пишет Telegraph, есть опасения, что новый этап расследования подорвет «легитимность» Зеленского в решающий момент, ведь он как раз надеется на поддержку США.
Ранее скандал в окружении украинского руководства, в том числе обыски у экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака, радикально изменил геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Украине. Как пишет Mysl Polska, эти события положили конец американской военной помощи Киеву и заставили Евросоюз в спешке искать новые подходы.
Трамп не одобрит план Зеленского по Украине.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер считает, что Трамп не одобрит план Зеленского по Украине. По его словам, в этом плане нет конструктивных положений — это только «медианаступление». Оно, как считает Вайнер, направлено лишь на то, чтобы отвлечь внимание жителе Киева от поражений на передовой, но в то же время выставить себя как миротворца. «Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — считает немецкий журналист.
Украина — досадная преграда для Трампа в отношениях с Россией.
Издание Bild пишет, что встреча двух президентов будет безуспешной, так как Украина мешает налаживанию диалога Вашингтона с Москвой. «Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа», — цитирует издание эксперта по безопасности Петера Ноймана. Он подчеркнул, что американский президент не воспринимает Зеленского как равного себе.
В Европе боятся, что Трамп будет непредсказуемым.
Европейцы обеспокоились из-за предстоящей встречи Зеленского с Трампом из-за непредсказуемости последствий. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на источники.
При этом европейские собеседники издания считают этот этап отношений между США и Украиной продуктивным и надеются на позитивный характер контакта. Кроме того, по словам собеседников телеканала, лидеры Евросоюза присутствовать на встрече не будут. Один из представителей НАТО сказал изданию, что с Трампом «всегда приходится рисковать».
«Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем», — сообщили журналисты.
Зеленский может решиться на большие уступки.
Как пишут иностранные журналисты, Зеленский способен на большие уступки, чем он объявлял публично.
Президент может быть готов на более серьезные уступки для мирного соглашения, чем он озвучивает публично. Об этом пишет telegram-канал украинского издания «Страна.ua». В материале отмечается, что такие выводы появились после недавнего заявления Трампа. Издание пишет, что озвученный ранее Зеленским план из 20 пунктов не был согласован с Вашингтоном. При этом журналисты подчеркивают, что подтверждений этой версии сейчас нет. Ситуация может проясниться после переговоров Зеленского и Трампа, запланированных на сегодня.
Зеленский готов пойти на компромисс с Москвой при наличии надежных гарантий безопасности со стороны США. Об этом сообщил украинский чиновник в интервью телеканалу NBC News. «Зеленский ясно продемонстрировал свою готовность к компромиссу, к достижению своего рода соглашения, особенно когда есть перспективы будущей стабильности благодаря гарантиям безопасности со стороны США», — сказал украинский чиновник. Кроме того, как цитирует издание украинского чиновника, знакомого с планами воскресной встречи Зеленского и Трампа, помимо гарантий безопасности для Украины, украинцы готовятся обсудить экономическое процветание и восстановление страны.
Позиция России и Украины.
Россия неоднократно заявляла о готовности к долгосрочному миру.
Как пишет The New York Times, Зеленский выразил неуверенность в серьезных намерениях России. Однако Москва неоднократно заявляла о целях СВО: разоружение украинской армии, смещение правящего бандеровского режима, а также отказ Украины от неонацистской идеологии. Об этом заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва полностью готова к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, достичь окончательных договоренностей невозможно без выработки корректных решений по ключевым вопросам. Также российские власти неоднократно заявляли, что нацелены на долгосрочный результат мирного договора, а не на перемирие.
«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней в году, и многое может решиться до Нового года», — написал Зеленский в своих соцсетях. По его словам, будут ли приняты решения, зависит «от партнеров».