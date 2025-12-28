Двух рыбаков спасли в Татарстане после провала вездехода под лёд на Каме

Прибывшие на место сотрудники МЧС и инспектор ГИМС установили, что 45-летний и 40-летний рыбаки не могут самостоятельно выбраться на безопасный участок льда. Спасатели добрались до них на судне на воздушной подушке и эвакуировали на берег. После спасения мужчины отказались от медицинской помощи. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее в Балашихе трое детей провалились под лёд, их спасли прохожие. Инцидент произошёл на улице Яганова в Балашихе, когда дети вышли на лёд, который не выдержал их веса. Один ребёнок смог выбраться самостоятельно, двум другим потребовалась помощь.
