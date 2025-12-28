Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух рыбаков спасли в Татарстане после провала вездехода под лёд на Каме

В Мамадышском районе Татарстана спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которые провалились под лёд на реке Кама возле села Грахань. Мужчины передвигались по реке на вездеходе-болотоходе, но техника угодила в промоину.

Источник: Life.ru

Прибывшие на место сотрудники МЧС и инспектор ГИМС установили, что 45-летний и 40-летний рыбаки не могут самостоятельно выбраться на безопасный участок льда. Спасатели добрались до них на судне на воздушной подушке и эвакуировали на берег. После спасения мужчины отказались от медицинской помощи. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Балашихе трое детей провалились под лёд, их спасли прохожие. Инцидент произошёл на улице Яганова в Балашихе, когда дети вышли на лёд, который не выдержал их веса. Один ребёнок смог выбраться самостоятельно, двум другим потребовалась помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.