Двух рыбаков спасли в Татарстане после провала вездехода под лёд на Каме

Прибывшие на место сотрудники МЧС и инспектор ГИМС установили, что 45-летний и 40-летний рыбаки не могут самостоятельно выбраться на безопасный участок льда. Спасатели добрались до них на судне на воздушной подушке и эвакуировали на берег. После спасения мужчины отказались от медицинской помощи. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.