Трамп рассказал о разговоре с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп провел «продуктивный» разговор с Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным», — написал Трамп в Truth Social. Он сообщил, что разговор с российским лидером прошел незадолго до его планируемой беседы с Зеленским. В своем сообщении Трамп не раскрыл содержание разговора с Путиным. Он также не уточнил, какие именно темы обсудил с ним.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию. По его словам, разговор двух лидеров действительно состоялся.
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским назначена на 13:00 по местному времени и пройдет в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Накануне Трамп заявил, что надеется договориться с Киевом. Он также подчеркнул, что, по его словам, предложения Украины по урегулированию конфликта на ее территории не будут действовать без одобрения США.