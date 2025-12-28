«Может прожить всего месяц»: У искалеченной львицы из «Москва-Сити» выявили страшный недуг

«Львица может прожить 1 месяц, полгода, 1 год или даже 5−10 лет. Всё зависит от сил организма и его реакции на вирус в определённые периоды жизни. Верим, что малышка будет бороться за жизнь и не подведёт нас», — говорится в сообщении.
Вирусная лейкемия кошек (FeLV) представляет собой серьезное ретровирусное заболевание, характеризующееся прогрессирующим угнетением иммунной системы. Патогенез инфекции включает поражение костного мозга, что может манифестировать в виде онкологических заболеваний, таких как лимфомы и лейкозы, а также анемии и повышенной восприимчивости к оппортунистическим инфекциям, зачастую имеющим летальный исход. Пути передачи включают прямой контакт с инфицированными биологическими жидкостями (слюна, кровь, выделения) при тесном взаимодействии между животными (например, в результате драк, взаимного вылизывания, использования общих предметов ухода и кормления), а также трансплацентарную передачу от инфицированной матери к потомству. Течение заболевания, как правило, хроническое, с продолжительным инкубационным периодом, и, к сожалению, прогноз для инфицированных особей часто неблагоприятный.
Напомним, у московского блогера из апартаментов в «Москва-Сити» изъяли маленькую львицу с тяжёлыми травмами. Животное, состояние которого вызывает серьёзные опасения, передали специалистам парка львов. На допросе мужчина утверждал, что никогда не бил питомца.
