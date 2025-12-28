Россиянке заблокировали счёта за сбор денег на новогодние подарки для детей

Активная родительница, воспитывающая тройняшек-первоклассников, согласилась помочь с организацией праздничного сбора средств, оставив реквизиты для двух классов. На её карту в течение двух дней поступило множество переводов от других родителей на общую сумму свыше 50 тысяч рублей. Однако эти операции были мгновенно расценены банковскими алгоритмами как подозрительные, что и привело к блокировке счёта.
Для разблокировки от женщины потребовали предоставить детальные пояснения по назначению каждой финансовой операции. Она направила в службу безопасности скриншоты родительских чатов и исчерпывающие объяснения. Несмотря на это, банк отказался снимать ограничения. Единственным решением стало полное закрытие всех счетов клиентки. Это означало, что она могла лишь однократно вывести остаток средств.
Ранее сообщалось, что банки имеют право временно заблокировать операции по картам клиентов при выявлении признаков отмывания денег. Чаще всего такие меры применяются банками для исполнения требований федерального закона о противодействии легализации доходов. Заморозка операций следует при обнаружении типичных схем, например, регулярных поступлений от множества лиц или резкого отклонения от привычной финансовой активности клиента.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.