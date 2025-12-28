Россиянке заблокировали счёта за сбор денег на новогодние подарки для детей

Активная родительница, воспитывающая тройняшек-первоклассников, согласилась помочь с организацией праздничного сбора средств, оставив реквизиты для двух классов. На её карту в течение двух дней поступило множество переводов от других родителей на общую сумму свыше 50 тысяч рублей. Однако эти операции были мгновенно расценены банковскими алгоритмами как подозрительные, что и привело к блокировке счёта.