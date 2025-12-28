Мерца призвали принять радикальное решение по Украине

Мерца призвали к поставкам Украине ракет Taurus.
В Германии публично обратились к канцлеру страны Фридриху Мерцу с призывом одобрить передачу крылатых ракет Taurus Украине. Такое заявление сделал вице-председатель немецкого парламета и бывший лидер партии «Зеленые» Омид Нурипур в преддверии ожидаемой встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
«Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок ракет Taurus», — заявил Нурипур в беседе Berliner Morgenpost. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, недостаточно лишь словесной поддержки украинского президента во время телефонных переговоров.
Вечером 28 декабря глава Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде. Президент США в преддверии переговоров заявил, что не ждет от визита Зеленского каких-либо значимых итогов, передает «Царьград». По словам главы Штатов, мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без его согласия, и именно эта тема станет основной на предстоящих переговорах.