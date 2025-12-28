Мерца призвали принять радикальное решение по Украине

«Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок ракет Taurus», — заявил Нурипур в беседе Berliner Morgenpost. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, недостаточно лишь словесной поддержки украинского президента во время телефонных переговоров.