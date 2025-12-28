Зеленский в панике попросил помощи у Запада после прорыва ВС РФ: главное об СВО за 28 декабря

Российские военные освободили шесть населенных пунктов, многие из которых стратегически важны.
Ответный удар ВС РФ по украинской инфраструктуре испугал президента Украины Владимира Зеленского настолько, что тот потребовал от Запада ускорить поставки ПВО. В 21:00 по мск украинский президент встретится с главой США Дональдом Трампом: ключевой темой станет ситуация в Донбассе. Несмотря на то, что Трампу пришлось прервать рождественский отпуск ради встречи с Зеленским, от нее он не ждет ничего стоящего.
В то время, как Украина пыталась атаковать Россию 370 беспилотниками, ВС РФ совершили прорыв и освободили шесть населенных пунктов в зоне СВО. Главное о ходе спецоперации на 28 декабря — в материалe URA.RU.
Зеленский испугался российских ударов возмездия.
ВСУ пытались ударить по России 370 БПЛА, но все они были сбиты.
Российские Вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным вооружением по инфраструктурным объектам на территории Украины. В Минобороны РФ заявили, что эта операция носила ответный характер на удары по гражданским целям. В тот же день украинские войска задействовали БПЛА для атак на ряд регионов России. По данным российского оборонного ведомства, над РФ сбили 370 вражеских дронов — все они были сбиты.
После этих ударов Зеленский обратился Западу. В своем telegram-канале он призвал к увеличению объемов и ускорению поставок систем противовоздушной обороны. По его словам, такие поставки должны быть как достаточными по масштабу, так и оперативными по срокам. Кроме того, как пишет издание Politico, эти удары вызвали шок в альянсе накануне встречи Зеленского с Трампом для обсуждения мирных предложений.
В Киеве наступил блэкаут.
В нескольких районах Киева утром и днем 28 декабря не было водоснабжения и отопления, а также наблюдались перебои с электричеством. Аналогичная ситуация обстояла в Оболонском районе и микрорайоне Шуляевка. Такие проблемы могут сохраняться и до сих пор.
В октябре появилась информация о том, что жителей Украины ожидают длительные перебои в электроснабжении. Как отмечал профильный эксперт энергетической отрасли, грядущий сезон прогнозируется крайне непростым: уже в сейчас аварийные отключения электроэнергии охватывают значительную часть территории страны, а в ближайшие месяцы не исключается введение режима «4 на 2», при котором четырехчасовые периоды отсутствия электричества будут чередоваться с двухчасовыми интервалами подачи энергии.
Трамп встретится с Зеленским.
Зеленский прилетел во Флориду, где встретится с Трампом.
Глава киевского режима Зеленский прилетел во Флориду, где в 21:00 по мск он встретится с Трампом. Ключевой темой станет ситуация в Донбассе и возможность вывода оттуда украинских военных. Иностранные журналисты активно обсуждают предстоящий саммит и считают, что встреча, скорее всего, не увенчается успехом. Многие издания связывают это с коррупционным скандалом на Украине. При этом некоторые из них и вовсе считают, что прошедшие обыски Национального антикоррупционного бюро в киевском парламенте стали фатальным ударом для главы киевского режима.
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов.
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике, а также над Гуляйполем и Степногорском в Запорожской области. Тем временем бои продолжаются на константиновском, северском, волчанском и других направлениях. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что достигнутый результат в районе Димитрова является значимым этапом на пути к полному освобождению ДНР, а взятие под контроль Гуляйполя создает благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в Запорожской области, пишет RT.
В это время ВСУ ща сутки потеряли около 1240 боевиков в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации российского военного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 140 человек, от действий группировки «Запад» — более 200, «Южная» — до 155, «Центр» — больше 500, на направлении «Восток» — до 185, а в зоне группировки «Днепр» — более 60 военных.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Родинского. Населенный пункт взяли под контроль подразделения 9-й гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской бригады, действующие на красноармейском направлении. «Эта победа продолжает героический путь соединения и сохранения символических отваги и стойкости для ведущих представителей защитников Отечества», — заявил Белоусов. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.
Новый закон о пенсиях для участников СВО.
Служба в зоне СВО добровольцами будет засчитываться при расчете пенсии.
Срок службы добровольцами в зоне спецоперации будет засчитываться при назначении пенсии за выслугу лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он предусматривает учет периода участия в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении выплат. Служба в составе таких подразделений в особых условиях будет включаться в стаж в льготном порядке.
«Россия однозначно победит».
Спецоперация однозначно завершится полной победой ВС РФ, и этого осталось ждать недолго. Таким мнением в интервью телеканалу «Россия» поделился заместитель командира 9-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» Андрей Николюк.
«Скоро вся эта история (украинский конфликт — прим. URA.RU) закончится. Мы однозначно победим, освободим (исторические российские территории — прим. URA.RU). Это дело времени — я думаю, не такого большого», — сказал он.