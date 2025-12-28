Глава киевского режима Зеленский прилетел во Флориду, где в 21:00 по мск он встретится с Трампом. Ключевой темой станет ситуация в Донбассе и возможность вывода оттуда украинских военных. Иностранные журналисты активно обсуждают предстоящий саммит и считают, что встреча, скорее всего, не увенчается успехом. Многие издания связывают это с коррупционным скандалом на Украине. При этом некоторые из них и вовсе считают, что прошедшие обыски Национального антикоррупционного бюро в киевском парламенте стали фатальным ударом для главы киевского режима.