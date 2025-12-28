Сын депутата Кумторкалинского района устроил погром в магазине в Дагестане

По информации канала, Даниял Абсаламов сначала провел время в баре, где устроил скандал, перевернув столы и стулья. Затем он с другом отправился в ближайший магазин за «добавкой». Когда продавщица отказалась дать ему деньги в долг, он начал громить все вокруг, бросая бутылки в помещении. После этого он вышел на улицу и начал швырять продукты в здание, пытаться выбить запертую дверь. При этом на видео с места происшествия были слышны крики: «Е-е-е, АУЕ!*».