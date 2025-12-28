Сын депутата Кумторкалинского района устроил погром в магазине в Дагестане

Сын председателя районного собрания депутатов Кумторкалинского района устроил погром в местном магазине в Дагестане. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, Даниял Абсаламов сначала провел время в баре, где устроил скандал, перевернув столы и стулья. Затем он с другом отправился в ближайший магазин за «добавкой». Когда продавщица отказалась дать ему деньги в долг, он начал громить все вокруг, бросая бутылки в помещении. После этого он вышел на улицу и начал швырять продукты в здание, пытаться выбить запертую дверь. При этом на видео с места происшествия были слышны крики: «Е-е-е, АУЕ!*».
Полицейские задержали Данияла и его товарища, причем они оказали сопротивление правоохранителям. Очевидцы также сообщают о том, что Абсаламов избил продавщицу магазина. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.
Отцом Данияла является Абсаламов Баммат — председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам, а также по экономике, инвестициям и предпринимательству Собрания депутатов Кумторкалинского района, говорится в публикации.
Похожий случай произошел в середине месяца. Житель Егорьевска разгромил местный супермаркет «Дикси» из-за того, что ему не дали украсть бутылку шампанского. Попытку кражи заметил другой покупатель: он отнял у нарушителя бутылку и тем самым вывел мужчину из себя.
*АУЕ — движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.