Трамп полтора часа разговаривал с Путиным перед встречей с Зеленским: остались считанные минуты до переговоров

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланирована на 13:00 по местному времени (21:00 мск) в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Эта встреча станет уже четвертой за этот год для двух лидеров. Их первая встреча в феврале 2025 года завершилась скандалом и выдворением украинской делегации. Во время следующей встречи в сентябре Зеленский появился в пиджаке. Третья встреча в Белом доме в октябре прошла без совместного заявления, и Зеленскому пришлось обращаться к прессе за ограждением резиденции.