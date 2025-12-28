Ричмонд
Трамп полтора часа разговаривал с Путиным перед встречей с Зеленским: остались считанные минуты до переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «хороший и продуктивный» телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в TruthSocial за некоторое время планируемой встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор Путина и Трампа стал девятым с начала года.

Тем временем Зеленский уже прибыл в США для переговоров с американской стороной, которые состоятся в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Последние подробности о встрече лидеров Украины и США — в материале URA.RU.

В Кремле подтвердили разговор Путина и Трампа.

Телефонный разговор президентов России и США действительно состоялся 28 декабря. Он произошел приблизительно за несколько часов до встречи Трампа с Зеленским. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что киевские власти должны принять решение и начать переговоры. По его словам, по мере наступления российских войск у Киева остается все меньше свободы для самостоятельных решений. Песков добавил, что целью действий российских Вооруженных сил является принуждение киевского режима к мирному решению конфликта, а его продолжение для Украины, по его словам, лишено смысла и опасно.

Трамп внимательно выслушал Путина перед встречей с Зеленским.

Разговор Путина и Трампа длился 1 час 15 минут.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что переговоры были очень содержательными и что контакты между Россией и США будут продолжаться. По его словам, успехи российской армии на фронте положительно повлияли на ход и тон беседы.

Он также доложил, что президенты в начале разговора, который длился 1 час 15 минут, обменялись поздравлениями по поводу новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. Ушаков также отметил, что Трамп внимательно выслушал российские оценки по выходу на мирные договоренности, и стороны договорились впредь ориентироваться на российско-американское понимание.

По его словам, президенты придерживаются похожих взглядов на то, что предложение украинцев и европейцев по окончательному прекращению боевых действий требует прекращения огня со стороны Киева, и что решение, касающееся Донбасса, имело бы смысл принять не мешкая. Также он подчеркнул, что Трамп говорил об открывающихся перспективах экономического сотрудничества США и России при прекращении боевых действий и, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию.

В конце Ушаков добавил, что стороны продолжат переговоры по Украине в рамках двух рабочих групп: одна по вопросам безопасности, вторая — по экономической проблематике. О параметрах и начале работы рабочих групп будет объявлено дополнительно, ориентировочно в начале января. Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи американского лидера с украинской командой.

Это уже девятый разговор Путина и Трампа с начала года.

Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом стал первым за последние два с половиной месяца и девятым с начала года. До этого лидеры двух стран в последний раз разговаривали по телефону 16 октября. Тогда они обсуждали урегулирование конфликта на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа во Флориде.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланирована на 13:00 по местному времени (21:00 мск) в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Эта встреча станет уже четвертой за этот год для двух лидеров. Их первая встреча в феврале 2025 года завершилась скандалом и выдворением украинской делегации. Во время следующей встречи в сентябре Зеленский появился в пиджаке. Третья встреча в Белом доме в октябре прошла без совместного заявления, и Зеленскому пришлось обращаться к прессе за ограждением резиденции.

Это будет уже четвертая за год встреча Зеленского и Трампа.

Зеленский уже прибыл в Майами. В аэропорту его встретили только представители украинского делегации, без официальных лиц со стороны США. Трамп заявил, что примет украинского коллегу в главном обеденном зале своей резиденции в присутствии прессы.

Для сравнения, во время последнего визита президента России Владимира Путина в США его лично встречал Дональд Трамп на красной дорожке, а затем пригласил прокатиться в своем бронированном лимузине. Такую честь до этого оказывали лишь президентам Франции и Японии.

