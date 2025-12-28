Выяснилось, зачем Трамп позвонил Путину прямо перед встречей с Зеленским

По словам Ушакова, Путин разговаривал с Трампом 1 час 15 минут.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону перед предстоящей встречей главы Белого дома с Владимиром Зеленским. Они обсудили ряд вопросов, а также обменялись новогодними поздравлениями, рассказал на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.
«Он хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом с Зеленским во Флориде. Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося 1 час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников», — сказал Ушаков. По его словам, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Ушаков охарактеризовал подчеркнул, что между президентами была взаимная заинтересованность в продвижении по пути к мирному долговременному урегулированию конфликта.
В воскресенье, 28 декабря, в 21:00 по московскому времени Трамп встретится с Зеленским во Флориде. Планируется, что ключевой темой для разговора станет ситуация в Донбассе и возможность вывода оттуда украинских военных. Иностранные журналисты активно обсуждают предстоящий саммит и считают, что встреча, скорее всего, не увенчается успехом.