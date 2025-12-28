Два вертолета разбились в США после столкновения, есть погибшие

По информации оперативных служб, после удара в воздухе оба вертолета загорелись, обломки разлетелись на значительное расстояние. Спасатели продолжают обследовать зону падения и прилегающую территорию, так как есть риск обнаружения новых пострадавших. Один из воздушных судов упал в лесополосе на окраине, второй — в черте населенного пункта.