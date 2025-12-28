Ричмонд
Два вертолета разбились в США после столкновения, есть погибшие

Два вертолета столкнулись в воздухе и потерпели крушение в городе Хаммонтон (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщают местные экстренные службы и полиция города.

В результате аварии как минимум пострадал один челвоек.

По информации оперативных служб, после удара в воздухе оба вертолета загорелись, обломки разлетелись на значительное расстояние. Спасатели продолжают обследовать зону падения и прилегающую территорию, так как есть риск обнаружения новых пострадавших. Один из воздушных судов упал в лесополосе на окраине, второй — в черте населенного пункта.

Ранее в Дубае во время проведения 19-го международного авиасалона в Дубае разбился истребитель индийских ВВС Tejas. В результате проишествия погиб пилот.