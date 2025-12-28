Участок трассы М-5 «Урал» в Башкирии закрыли из-за непогоды

Ранее сообщалось, что аномальный снегопад парализовал жизнь на Камчатке, превысив две месячные нормы осадков. В Петропавловске-Камчатском полностью остановилось движение общественного транспорта. Несколько дорог перекрыты в Усть-Большерецком округе и в городе Вилючинске. Коммунальная техника не успевает справляться с уборкой обильного снега. В результате стихии частично прервано электроснабжение в четырёх посёлках Елизовского района. Специальные службы ведут работу по ликвидации последствий непогоды. Жителям региона рекомендуется по возможности оставаться дома.