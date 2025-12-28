Участок трассы М-5 «Урал» в Башкирии закрыли из-за непогоды

Ограничение движения введено на участке с 1480 по 1548 километр из-за резкого ухудшения погодных условий. Оно будет действовать, предварительно, до 9 часов утра 29 декабря по местному времени. Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать маршруты и соблюдать требования дорожных знаков.
Параллельно введено ограничение и на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк с 64 по 204 километр для всех видов транспорта. Причиной также названо ухудшение погоды и необходимость обеспечения безопасности. Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок до улучшения условий.
Ранее сообщалось, что аномальный снегопад парализовал жизнь на Камчатке, превысив две месячные нормы осадков. В Петропавловске-Камчатском полностью остановилось движение общественного транспорта. Несколько дорог перекрыты в Усть-Большерецком округе и в городе Вилючинске. Коммунальная техника не успевает справляться с уборкой обильного снега. В результате стихии частично прервано электроснабжение в четырёх посёлках Елизовского района. Специальные службы ведут работу по ликвидации последствий непогоды. Жителям региона рекомендуется по возможности оставаться дома.
