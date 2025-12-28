В США началась встреча Трампа и Зеленского

Сам Зеленский говорил, что одним из ключевых вопросов встречи станет ситуация в Донбассе и возможный вывод ВСУ из региона. В беседе с журналистами перед встречей украинский глава сообщил, что также намерен обсудить статус и использование Запорожской атомной электростанции. Зеленский отметил, что общий план взаимодействия между двумя странами, состоящий из 20 пунктов, уже согласован «на 90%».