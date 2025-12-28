В США началась встреча Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский встретились в США (фото из архива).
Во Флориде началась встреча президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщают американские издания. В ходе переговоров лидеры двух стран намерены обсудить ряд важных вопросов, в том числе — урегулирование украинского конфликта.
Сам Зеленский говорил, что одним из ключевых вопросов встречи станет ситуация в Донбассе и возможный вывод ВСУ из региона. В беседе с журналистами перед встречей украинский глава сообщил, что также намерен обсудить статус и использование Запорожской атомной электростанции. Зеленский отметил, что общий план взаимодействия между двумя странами, состоящий из 20 пунктов, уже согласован «на 90%».
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. По словам президента Украины, американская сторона «слышит» позицию Киева о сохранении численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек. Также в повестке переговоров — отдельное соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США, которое, по словам Зеленского, «хорошо проработано».
Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер, находящийся в Киеве, сообщил, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из 20 пунктов, вероятно, будет отклонен американским лидером Дональдом Трампом, передает RT. Также Вайнер назвал инициативу Зеленского «медианаступлением», целью которого, как пишет «Царьград», является отвлечение внимания от неудач на линии фронта.