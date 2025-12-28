Два вертолёта столкнулись в Нью-Джерси и рухнули на землю

В городе Хаммонтон произошла чудовищная авиакатастрофа. Два вертолёта столкнулись в воздухе и рухнули на землю, вызвав масштабный пожар. Один аппарат упал в лесополосе, второй — непосредственно в черте населённого пункта. Об этом сообщает New York Post.