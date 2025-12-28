Два вертолёта столкнулись в Нью-Джерси и рухнули на землю

В США в небе столкнулись два вертолёта. Видео © X/ NewsBreaks.
Очевидцы сообщают о клубах чёрного дыма и сильном огне на месте крушения. Спасательные службы экстренно прибыли на место происшествия. Пока не сообщается точное число пострадавших и погибших.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье обнаружили упавший двухместный самолёт, на борту которого находились два человека. Позднее спасатели обнаружили экипаж и начали выводить пострадавших к месту сбора пешком. Для оказания медицинской помощи к месту происшествия был направлен специализированный вертолёт.
