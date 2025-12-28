Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два вертолёта столкнулись в Нью-Джерси и рухнули на землю

В городе Хаммонтон произошла чудовищная авиакатастрофа. Два вертолёта столкнулись в воздухе и рухнули на землю, вызвав масштабный пожар. Один аппарат упал в лесополосе, второй — непосредственно в черте населённого пункта. Об этом сообщает New York Post.

Источник: Life.ru

В США в небе столкнулись два вертолёта. Видео © X/ NewsBreaks.

Очевидцы сообщают о клубах чёрного дыма и сильном огне на месте крушения. Спасательные службы экстренно прибыли на место происшествия. Пока не сообщается точное число пострадавших и погибших.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье обнаружили упавший двухместный самолёт, на борту которого находились два человека. Позднее спасатели обнаружили экипаж и начали выводить пострадавших к месту сбора пешком. Для оказания медицинской помощи к месту происшествия был направлен специализированный вертолёт.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.