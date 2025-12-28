Трамп раскрыл, зачем звонил Путину перед встречей с Зеленским

Трамп поговорил с Путиным по телефону.
Основной целью телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным накануне встречи с главой Украины Владимиром Зеленским стало желание добиться прогресса в урегулировании конфликта. Об этом сообщил сам Трамп в начале официальных переговоров с украинским президентом.
«Я сделал это, потому что хочу увидеть достижение этой сделки», — сказал глава Штатов в ходе пресс-конференции. Трансляция идет на официальном сайте Белого дома. Трамп также выразил уверенность в серьезности намерений Москвы в отношении разрешения многолетнего кризиса.
Во Флориде (США) уже начались переговоры президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Встреча двух лидеров, как сообщают американские СМИ, посвящена обсуждению широкого круга вопросов, ключевым из которых является урегулирование конфликта на востоке Украины.