Трамп внимательно выслушал Путина перед встречей с Зеленским: главные заявления Ушакова по итогу разговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на Украине. Этот разговор состоялся накануне визита главы Украины Зеленского в США. Ключевые договоренности и оценки прозвучали в брифинге помощника президента РФ Юрия Ушакова для журналистов. Главные тезисы разговора лидеров двух сверхдержав — в материале URA.RU.

После визита Зеленского Трамп позвонит Путину.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом согласился с инициативой американского лидера продолжить работу по урегулированию ситуации на Украине в рамках специальных рабочих групп. Параметры начала деятельности этих групп станут известны уже в начале января, сообщил Ушаков.

По его словам, первая группа будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая сосредоточится на вопросах экономической сферы. Окончательные параметры их работы определят в ближайшее время — наиболее вероятно, в самом начале января.

Также стороны договорились о новом оперативном телефонном контакте. «Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой. Разговор состоится сегодня вечером», — добавил Ушаков.

Трамп хочет быстрее завершить конфликт на Украине.

В ходе переговоров американский лидер заявил о необходимости как можно быстрее завершить войну. При этом Путин и Трамп придерживаются в целом аналогичных взглядов на контрпродуктивность временных пауз: по их общей оценке, временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине, отметил Ушаков. А Киеву имеет смысл «не мешкая» принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.

Трамп назвал украинский конфликт самым трудным и выслушал позицию Москвы.

Трамп в разговоре с Путиным признал, что украинский конфликт является для него наиболее сложным вызовом. Американский лидер внимательно выслушал российские оценки перспектив достижения договоренностей по урегулированию.

В ходе беседы была четко обозначена позиция, согласно которой для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется ответственное и своевременное решение. Владимир Путин подчеркнул важность сохранения преемственности в дипломатических усилиях, заявив о необходимости и впредь ориентироваться на взаимопонимание, достигнутое сторонами ранее в Анкоридже.

Трамп увидел впечатляющие перспективы экономического сотрудничества с Россией.

В ходе телефонного разговора с Путиным президент США заявил о значительном потенциале двусторонних экономических связей. Американский лидер обозначил впечатляющие перспективы экономического сотрудничества между США и Россией в случае завершения конфликта на Украине, рассказал помощник президента.

Разговор глав государств, длившийся 1 час 15 минут, был выдержан в дружеском, доброжелательном и деловом ключе. В завершение беседы стороны обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья и процветания народам России и Соединенных Штатов.

