Трамп внимательно выслушал Путина перед встречей с Зеленским: главные заявления Ушакова по итогу разговоров

В ходе переговоров американский лидер заявил о необходимости как можно быстрее завершить войну. При этом Путин и Трамп придерживаются в целом аналогичных взглядов на контрпродуктивность временных пауз: по их общей оценке, временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине, отметил Ушаков. А Киеву имеет смысл «не мешкая» принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.