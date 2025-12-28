Трамп резко ответил на попытку назвать Путина несерьезным

Встреча проходит в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Планируется, что ключевой темой для разговора станет ситуация в Донбассе и возможность вывода оттуда украинских военных. Перед переговорами Трамп сообщил, что провел «хороший и продуктивный» телефонный разговор с Путиным. Он длился 1 час и 15 минут. Разговаривая с Путиным, Трамп убедился, что Москва хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, эти переговоры были дружелюбными и деловыми. Также президенты обменялись новогодними и рождественскими поздравлениями.