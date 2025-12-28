Ричмонд
Трамп резко ответил на попытку назвать Путина несерьезным

По словам Трампа, российский лидер нацелен на урегулирование конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп резко отверг попытку уличить российского лидера Владимира Путина в несерьезном подходе в урегулировании украинского конфликта. Так он ответил на вопрос журналиста в прямом эфире со встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному и долгосрочному урегулированию конфликта.

«Нет, я не думаю так», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, что президент России якобы несерьезно относится к этому вопросу. Трансляцию встречи с Зеленским во Флориде ведет CNN.

Встреча проходит в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Планируется, что ключевой темой для разговора станет ситуация в Донбассе и возможность вывода оттуда украинских военных. Перед переговорами Трамп сообщил, что провел «хороший и продуктивный» телефонный разговор с Путиным. Он длился 1 час и 15 минут. Разговаривая с Путиным, Трамп убедился, что Москва хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, эти переговоры были дружелюбными и деловыми. Также президенты обменялись новогодними и рождественскими поздравлениями.

