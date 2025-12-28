Путин перевернул представление Трампа о конфликте на Украине

По словам политолога Ильи Гращенкова, сегодняшние переговоры Путина и Трампа говорят о том, что у Москвы и Вашингтона есть желание быстро перевести конфликт в управляемую дипломатическую фазу, где основные параметры будут определяться ими напрямую. «Звонок Трампа Путину показывает, что Вашингтон считает диалог с Москвой первичным для определения рамок любого урегулирования. Для России это означает де-факто признание ее центральной и неустранимой роли в этом кризисе. Фактически вопрос переводится из формата “Украина и ее союзники против России” в плоскость прямых переговоров великих держав, где позиция Киева будет скорректирована в соответствии с достигнутым между ними пониманием», — отметил эксперт.