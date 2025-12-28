Путин перевернул представление Трампа о конфликте на Украине

Президенту РФ Владимиру Путину удалось перевернуть представление Дональда Трампа об Украине.
Телефонный звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским является стратегическим сигналом. Для Вашингтона диалог с Москвой и определение рамок мирных договоренностей является первичным, объяснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
О состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, запрос на переговоры поступил от американской стороны. Трамп, отметил Ушаков, «хотел обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования». Причем сделать это президенту США было важно перед переговорами с Зеленским, которые должны начаться во Флориде. Путин и Трамп говорили 1 час 15 минут.
«Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность. Весьма подробные аргументы нашего президента по принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже, и многочисленных контактов представителей двух администраций», — сообщил Ушаков журналистам.
По словам помощника российского лидера, Путин и Трамп в целом согласны с тем, что вариант прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или по другим причинам, который предлагается украинцами и европейцами, «ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий». "Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.
Это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая", — заявил Ушаков.
Трамп, по словам Ушакова, «настойчиво проводил мысль, что нужно как можно скорее завершить войну». Американский лидер также видит «впечатляющие перспективы экономического сотрудничества» с Россией после окончания конфликта. При этом Трамп, подчеркнул Ушаков, признался, что этот конфликт оказался для него и для его команды самым сложным. "Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским, — сказал Ушаков. -
Президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая — вопросами экономической сферы".
По словам политолога Ильи Гращенкова, сегодняшние переговоры Путина и Трампа говорят о том, что у Москвы и Вашингтона есть желание быстро перевести конфликт в управляемую дипломатическую фазу, где основные параметры будут определяться ими напрямую. «Звонок Трампа Путину показывает, что Вашингтон считает диалог с Москвой первичным для определения рамок любого урегулирования. Для России это означает де-факто признание ее центральной и неустранимой роли в этом кризисе. Фактически вопрос переводится из формата “Украина и ее союзники против России” в плоскость прямых переговоров великих держав, где позиция Киева будет скорректирована в соответствии с достигнутым между ними пониманием», — отметил эксперт.
Что касается договоренности о формате двух рабочих групп — по безопасности и экономике — это, по словам Гращенкова, «классический дипломатический инструмент». «Он позволяет разделить сложный клубок противоречий на предметные блоки. В группе по безопасности будут обсуждаться реальные военно-политические условия прекращения огня и потенциальные гарантии, что является сферой возможных уступок. Параллельная экономическая группа создает позитивную повестку на будущее, работая как стимул: урегулирование открывает путь к снятию санкций и сотрудничеству. Такой подход дает сторонам пространство для маневра и торга, ускоряя процесс», — объяснил Илья Гращенков.