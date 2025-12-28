Ричмонд
NYP: в США после столкновения в воздухе разбились 2 вертолёта

В районе города Хаммонтон в Нью-Джерси столкнулись два вертолёта. Предварительно, погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

Два вертолёта столкнулись в воздухе и разбились в районе города Хаммонтон в штате Нью-Джерси, сообщает New York Post.

Крушение произошло неподалёку от аэропорта Хаммонтона. Один из вертолётов упал в лесополосу, второй — в жилую зону. На местах падения вспыхнули пожары, сопровождающиеся густым чёрным дымом.

По предварительным данным, один человек погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью. Ещё один пострадавший госпитализирован.

Точное число людей, находившихся на борту обоих воздушных судов, пока не установлено.

К месту происшествия прибыли спасательные и правоохранительные службы, район оцеплен. Причины столкновения устанавливаются, расследование ведут авиационные власти США.

Ранее стало известно, что на горе Килиманджаро во время спасательной операции разбился вертолёт.