NYP: в США после столкновения в воздухе разбились 2 вертолёта

Два вертолёта столкнулись в воздухе и разбились в районе города Хаммонтон в штате Нью-Джерси, сообщает New York Post.
Крушение произошло неподалёку от аэропорта Хаммонтона. Один из вертолётов упал в лесополосу, второй — в жилую зону. На местах падения вспыхнули пожары, сопровождающиеся густым чёрным дымом.
По предварительным данным, один человек погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью. Ещё один пострадавший госпитализирован.
Точное число людей, находившихся на борту обоих воздушных судов, пока не установлено.
К месту происшествия прибыли спасательные и правоохранительные службы, район оцеплен. Причины столкновения устанавливаются, расследование ведут авиационные власти США.
