Несколько дорожных аварий зафиксированы на трассах М3 и М4 из-за непогоды

В большей степени осложненная ситуация на автодорогах М3 и М4, где зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время из-за непогоды отмечается сложная дорожная обстановка по всей территории Минской области. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ГАИ области призвала водителей быть максимально внимательными при управлении транспортом. «Постоянно контролируйте обстановку, не спешите и не отвлекайтесь за рулем. Минимальная скорость, максимальная дистанция. Будьте бдительны», — дали рекомендации госавтоинспекторы. -0-