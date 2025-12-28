В Свердловской области двух братьев и сестру обвинили в подготовке теракта

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу Артема, Алексея и Татьяны Назаровых*, обвиняемых в подготовке теракта, Свердловский облсуд оставил это решение в силе, следует из картотеки облсуда.
«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в карточке дела каждого из обвиняемых.
Всех их обвиняют по статье о подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ). По данным СМИ, 41 -летний Артем и 44-летний Алексей являются родными братьями, 46-летняя Татьяна — их сестра.
Согласно данным на сайте Росфинмониторинга, все они внесены в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Ранее сообщалось, что Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал 17-летнего подростка по обвинению в причастности к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства.
* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.