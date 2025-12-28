В Челябинске на пожаре погиб мужчина

На пожаре в челябинском доме обнаружен погибший.
В Челябинске при пожаре в частном доме погиб мужчина. Трагедия произошла на улице Лобкова, где в результате возгорания вещей и мебели был обнаружен тело погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Во время тушения звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. Открытое горение ликвидировано силами 12 сотрудников МЧС России и 3 единиц техники», — передали в ведомстве.
По информации спасателей, сигнал о пожаре поступил от очевидцев через систему «112». К моменту прибытия пожарных расчетов хозяев дома на месте не было. Горели вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. Причина происхождения пожара будет установлена в ходе дознания.