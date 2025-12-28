В Челябинске на пожаре погиб мужчина

По информации спасателей, сигнал о пожаре поступил от очевидцев через систему «112». К моменту прибытия пожарных расчетов хозяев дома на месте не было. Горели вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. Причина происхождения пожара будет установлена в ходе дознания.