Тайна Boeing: кем были 239 человек на борту пропавшего над Китаем лайнера

Позже выяснилось, что в тот переломный момент судно резко развернулось и пробыло в воздухе еще семь часов. Это удалось узнать благодаря установленному в двигателях самолета передатчику. Он каждый час отправлял сигнал на спутник Inmarsat, который в тот момент находился над Индийским океаном. Последний раз это произошло в 08:19 по местному времени.