Тайна Boeing: кем были 239 человек на борту пропавшего над Китаем лайнера

Поиски малайзийского Boeing 777, пропавшего 11 лет назад над Индийским океаном, снова возобновились. Представитель американской компании Ocean Infinity подчеркнул деликатный характер поисковых работ. Вместе с самолетом бесследно исчезли 239 человек, среди которых был один россиянин.
Кто был на борту загадочного судна, что произошло в тот роковой день и почему авиаэксперты с воодушевлением отнеслись к возобновлению поисков — в материале aif.ru.
Загадка века: хронология странного полета.
Регулярный рейс MH370 вылетел в столицу Китая из Куала-Лумпура ночью 8 марта 2014 года. Самолет к тому моменту был в эксплуатации всего 12 лет. Пилоты — опытные.
Полет проходил штатно, спустя 38 минут самолет покинул воздушное пространство Малайзии. Диспетчер попросил капитана работать с аэропортом Хошимина и пожелал спокойной ночи. Пилот ответил: «Спокойной ночи, MH370». Это стало его последним сообщением.
Через три минуты на самолете отключили транспондер. В этот момент воздушное судно находилось посреди Южно-Китайского моря. Однако пропажу заметили не сразу. Диспетчеры Хошимина попытались связаться с судном лишь спустя 20 минут — тщетно.
В результате спасательным службам о потере самолета сообщили с большим опозданием, что возможно и привело к трагедии.
Позже выяснилось, что в тот переломный момент судно резко развернулось и пробыло в воздухе еще семь часов. Это удалось узнать благодаря установленному в двигателях самолета передатчику. Он каждый час отправлял сигнал на спутник Inmarsat, который в тот момент находился над Индийским океаном. Последний раз это произошло в 08:19 по местному времени.
Проанализировав полученные данные, специалисты вывели две большие дуги, где мог упасть Boeing. Одна проходила по суше: от Лаоса до Казахстана. Но ни одна из стран не зафиксировала вхождение самолета в свое воздушное пространство. Вторая прошла по юго-восточной части Индийского океана.
К поисковой операции подключились восемь стран, было задействовано 19 кораблей и 21 военный самолет. Но поиски не приносили результатов.
Спустя почти месяц, 5 апреля, китайский корабль поймал сигнал, похожий на тот, что издает подводный локационный буй (им оснащают самолеты как раз на такой случай). Однако найти источник сигнала не смогли, а 9 апреля он прекратился. Вероятно, села батарейка.
Годы поисков так и не принесли результата. В мае 2018 года все работы официально свернули. Однако в декабре 2025 года американская компания Ocean Infinity возобновила поиски обломков малазийского авиалайнера MH370. К ним также подключится правительство Малайзии.
Кто был на борту загадочного судна?
На таинственно пропавшем самолете находились 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
Командир воздушного судна — 53-летний Захари Ахмад Шах, его стаж к тому моменту был 33 года. Его помощником был 27-летний Фарик Абдул Хамид, работавший в авиакомпании с 2007 года. Также было десять бортпроводников.
Среди пассажиров 153 гражданина Китая. Полсотни малайзийцев, остальные — из разных стран: Индонезия, США, Австралия. На борту также был один россиянин — 43-летний житель Иркутска.
Россиянин возвращался домой из отпуска на Бали.
Единственный находившийся на борту россиянин — 43-летний предприниматель и профессиональный дайвер из Иркутска Николай Бродский.
На том злополучном рейсе мужчина возвращался домой из отпуска, который провел на Бали. Бродский обожал дайвинг, около 10 лет он работал инструктором в дайвинг-клубе. Отпуск мужчина проводил не один, а с группой дайверов. На острове они провели несколько дней, погружаясь в разных точках.
Однако домой россиянин полетел один. Супруга Николая уже после его пропажи рассказала, что мужчина выбрал ночной рейс, чтобы успеть лично поздравить жену с Международным женским днем. К сожалению, своего поздравления супруга Николая так и не дождалась.
Дома Бродского в тот день ждали еще и двое сыновей — 11 и 17 лет.
Иранцы под фиктивными именами.
На борту загадочно пропавшего рейса были еще два интересных пассажира: 18-летний Пурия Нур Мохаммад Мердад и 29-летний Сейед Мохаммед Реза Делавар. Оба — иранцы, купившие билеты под фиктивными именами.
Один из них купил билеты по документам на имя итальянца Луиджи Маральди, а второй по документам австрийца Кристиана Коцеля.
Выяснилось, что конечной целью Мердада была Германия, где он планировал попросить политического убежища. Во Франкфурте-на-Майне его ждала мать, которая обратилась к малайзийским властям, потеряв связь с сыном. Так и выяснилась его настоящая личность.
Делавар также покинул Иран, по данным Интерпола, на законных основаниях, а фиктивные документы получил на следующих участках пути.
Тогда же была выдвинута версия, что документы иранцы купили на черном рынке. Они были настоящими. Вероятно, европейские туристы потеряли их в Таиланде.
Во время расследования пропажи самолета, однако, не было доказано, что иранцы могли быть каким-либо образом причастны к произошедшему.
Приглашал девушек в кабину пилота и курил.
Интересными оказались и портреты пилотов таинственного воздушного судна. 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул Хамид оба были довольно опытными специалистами.
Однако детальное расследование вскрыло несколько иную картину. Так, в социальных сетях Хамида были найдены неоднозначные фотографии, судя по которым, он часто приглашал в кабину пилота девушек, чаще европейской внешности. Летевшие однажды рейсом 370 гражданки ЮАР рассказали, что Хамид во время полета общался с девушками и курил.
Второй пилот, судя по сохранившимся фотоснимкам, был довольно жизнерадостным, однако после трагедии появилась информация, что незадолго до злополучного полета он впал в депрессию из-за развода с женой. Одна из версий пропажи самолета гласит, что именно Захари Ахмад Шах решил свести счеты с жизнью, забрав с собой остальных.
Никаких доказательств этой версии нет. В домах обоих пилотов после трагедии были проведены обыски, которые не принесли результата.
Версии исчезновения.
Одна из вероятных причин пропажи самолета — противоправное вмешательство. Согласно выводам международной следственной группы, причиной исчезновения могло стать вмешательство, из-за которого перестали работать системы связи, после этого самолет был развернут вручную.
Вторая версия — намеренное уничтожение. Авиационный эксперт Тим Термини предположил, что борт мог быть уничтожен намеренно. По его мнению, самолет мог захватить член экипажа или кто-то из пассажиров.
Третья версия, объясняющая траекторию полета лайнера после отключения транспондера, взрыв литий-ионных батарей.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru отметил, что вариаций, почему произошло крушение, может быть очень много. В частности, он напомнил о предположении, что на Boeing 777−200 произошел сбой автоматики, в результате отключились контрольные ответы — вторичная радиолокация, и лайнер поэтому пропал с радаров.
«Что означает отключение вторичной радиолокации? Это когда запущенный на большой дальности сигнал самолет принимает, а назад он уже не отражает, силы не хватает. Но в это время автоматически запускается внутренняя система, и сигнал, усиленный в десятки раз, идет по направлению ответа. И тогда локатор видит не твою отметку, а твой сигнал электронный. И в этом случае электронные сигналы можно менять в размерности, по-всякому, можно создавать радиопомеху. Или ложный сигнал передавать», — сказал собеседник издания.
Сам Попов склоняется к мысли, что специально систему никто не отключал: произошел сбой автоматики, который привел к тому, что самолет сначала пропал с радаров, а потом рухнул.
Обломки могут оказаться в любом месте.
Интересное предположение выдвинул авиаэксперт, академик научного отделения «Лётная годность и безопасность на воздушном транспорте» Александр Книвель. По его мнению, обломки могут найти не только в океане.
«Думаю, если продолжат искать — то найдут следы, и не обязательно в океане. Найдут обломки, будет понятно, что произошло. Без “чёрных ящиков” сказать трудно. Можно только наделать кучу предположений», — отметил он.
Спустя 11 лет специалистам так и не удалось выяснить местонахождение обломков пропавшего самолета. Однако надежда остается. Об этом говорит о возобновление поисков.