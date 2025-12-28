Над Краснодаром и городами Кубани прогремела серия взрывов, работает ПВО

В небе над Краснодаром и рядом с городами Кубани слышны взрывы. Видео © SHOT.
По словам очевидцев, первые взрывы раздались около 22:30 в восточной и северной частях Краснодара. Жители видели яркие вспышки, слышали гул мотора в небе. Предварительно, в атаке использовались дроны типа «Лютый».
Сообщается о взрывах также в районе Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани. В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинские дроны пытались атаковать больницу в Каменке-Днепровской. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что дрон упал на территории объекта без детонации, пострадавших нет. Всего за сутки противник пять раз наносил удары по Днепровскому муниципальному округу.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.