Shot: Серия взрывов прогремела над Краснодаром и другими городами Кубани

Серия взрывов прозвучала над Краснодаром и другими городами Кубани. Силы противовоздушной обороны работают по украинским дронам, сообщили местные жители. Об этом написал в воскресенье, 28 декабря, Telegram-канал Shot.
— По предварительным данным, в атаке используются БПЛА типа «Лютый». По словам очевидцев, в 22:30 они услышали около пяти взрывов в восточной и северной части города. Жители видели яркие вспышки и слышен «мерзкий гул от мотора» в небе. Беспилотники летели на низкой высоте, — сказано в публикации.
В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Также сообщается о взрывах в районах городов Ейск, Приморско-Ахтарск и Славянск-на-Кубани.
Системы противовоздушной обороны сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами РФ в ночь на 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По словам представителей ведомства, 12 вражеских дронов уничтожили над Самарской областью, по 3 — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по 2 — над Волгоградской и Ростовской областями.