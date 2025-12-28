Ричмонд
Силы ПВО за три часа уничтожили 21 украинский беспилотник над Россией

Средства противовоздушной обороны сбили 21 украинский дрон над Россией за три часа. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 часов дежурными средствами ПВО был перехвачен и ликвидирован 21 дрон ВСУ: десять беспилотников — над Ростовской областью, семь коптеров — над акваторией Азовского моря и четыре БПЛА — над Краснодарским краем, — сказано в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Краснодаром и другими городами Кубани. Силы противовоздушной обороны работают по украинским дронам. Об этом написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Системы противовоздушной обороны сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами РФ в ночь на 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По словам представителей ведомства, 12 вражеских дронов уничтожили над Самарской областью, по 3 — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по 2 — над Волгоградской и Ростовской областями.

