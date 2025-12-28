Расчёты ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над регионами России за три часа

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — утончили в ведомстве.
Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Ростовской областью. Семь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Краснодарского края.
Ранее над Краснодаром и рядом городов Кубани прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, первые взрывы раздались около 22:30 в восточной и северной частях Краснодара. Жители видели яркие вспышки, слышали гул мотора в небе. Предварительно, в атаке использовались дроны типа «Лютый». Сообщается о взрывах также в районе Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани.
