Расчёты ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Ростовской областью. Семь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Краснодарского края.

Ранее над Краснодаром и рядом городов Кубани прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, первые взрывы раздались около 22:30 в восточной и северной частях Краснодара. Жители видели яркие вспышки, слышали гул мотора в небе. Предварительно, в атаке использовались дроны типа «Лютый». Сообщается о взрывах также в районе Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

