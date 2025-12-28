28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе на трассе М-4 произошло ДТП с 9 авто. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня в 18.30 на 42 км автомобильной дороги М-4 «Минск-Могилев» на территории Червенского района произошло ДТП, которое спровоцировало ряд других дорожных происшествий, в которых в общей сложности пострадало девять транспортных средств, одно из которых — грузовое.
Одна из участниц происшествия доставлена в больницу для обследования.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Погодные и дорожные условия остаются сложными. Во избежание ДТП водителям следует отказаться от совершения резких маневров и торможений. Необходимо выбирать безопасную скорость, держать безопасную дистанцию и боковой интервал. При вынужденной остановке принять незамедлительно меры по обозначению транспортного средства. -0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.