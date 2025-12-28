В Червенском районе на трассе М-4 произошло ДТП с 9 авто

Сегодня в 18.30 на 42 км автомобильной дороги М-4 «Минск-Могилев» на территории Червенского района произошло ДТП, которое спровоцировало ряд других дорожных происшествий, в которых в общей сложности пострадало девять транспортных средств, одно из которых — грузовое.