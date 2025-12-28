Ричмонд
ПВО России сбили 21 украинский беспилотник за три часа

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат, действуя над Ростовской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

Как сообщили в Минобороны России, «28 декабря т. г. в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края».

Ведомство подчеркнуло эффективность работы дежурных средств ПВО в данном инциденте.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали микроавтобус в Запорожской области, в результате чего двое мирных жителей получили ранения. Инцидент произошел в городе Каменка-Днепровская, где украинские военные использовали беспилотник для нападения на транспортное средство. Пострадавшие были госпитализированы.

