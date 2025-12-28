Ричмонд
Дрон атаковал газопровод в станице под Краснодаром

В станице Кущевской Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате атаки никто не пострадал (архивное фото).

В станице Кущевской Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В результате падения обломков, по предварительной информации, пострадавших нет. В одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщили в оперштабе края.

Без газоснабжения временно осталось только домовладение, к которому непосредственно подходила поврежденная труба, специалисты перекрыли подачу газа до окончания восстановительных работ. На месте работают аварийные бригады газовой службы, сотрудники МЧС и экстренные службы района.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Тогда также обошлось без пострадавших, площадь возгорания составила 100 кв. м, на месте работали оперативные и специальные службы региона.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
