Дрон атаковал газопровод в станице под Краснодаром

В результате атаки никто не пострадал (архивное фото).
В станице Кущевской Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В результате падения обломков, по предварительной информации, пострадавших нет. В одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщили в оперштабе края.
Без газоснабжения временно осталось только домовладение, к которому непосредственно подходила поврежденная труба, специалисты перекрыли подачу газа до окончания восстановительных работ. На месте работают аварийные бригады газовой службы, сотрудники МЧС и экстренные службы района.
Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Тогда также обошлось без пострадавших, площадь возгорания составила 100 кв. м, на месте работали оперативные и специальные службы региона.