Свердловчанин сгорел в результате страшного пожара. Фото

В Арамиле (Свердловская область) случился пожар в одном из административных зданий. Огонь охватил порядка 100 квадратных метров. В результате этого погиб человек, рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На тушение пожара приехали 16 спасателей.

«На площади 100 кв.м повреждены, кровля, перекрытие, стены, имущество административного здания. На пожаре имеется погибший», — сообщили спасатели.

Всего на вызов прибыло пять единиц техники, и 16 огнеборцев. Точная причина пожара еще не установлена.