БПЛА ВСУ повредили несколько домов и газовую трубу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае беспилотники атаковали жилые дома. Как сообщает оперативный штаб региона, инциденты произошли в станице Кущевской и в посёлке Индустриальном Краснодара.

Источник: Life.ru

В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Также осколками была повреждена газовая труба, проходящая рядом. На месте работают аварийные и специальные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там фрагменты БПЛА повредили три частных дома. Возгораний и пострадавших также не зафиксировано. На местах проводят работу оперативные службы.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Ростовской областью. Семь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Краснодарского края.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

