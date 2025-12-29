БПЛА ВСУ повредили несколько домов и газовую трубу в Краснодарском крае

В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Также осколками была повреждена газовая труба, проходящая рядом. На месте работают аварийные и специальные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там фрагменты БПЛА повредили три частных дома. Возгораний и пострадавших также не зафиксировано. На местах проводят работу оперативные службы.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Ростовской областью. Семь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Краснодарского края.
