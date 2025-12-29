Мужчина в Одессе выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников ТЦК

«В Одессе за сегодняшний день, помимо десятков уже привычных случаев похищений людей с улиц сотрудниками ТЦК, зафиксированы как минимум два резонансных инцидента. Первый произошёл в одном из центров предоставления админуслуг. К мужчине прямо в здании прибыли сотрудники ТЦК. Чтобы избежать похищения, ему пришлось выпрыгнуть со второго этажа», — написал Дмитрук в Telegram.
Мужчину госпитализировали. Официальной информации о его состоянии и причинах задержания пока нет. Источники указывают, что подобные инциденты происходят регулярно и вызывают тревогу среди местного населения.
Ранее сообщалось, что в Одесской области бойцы подполья ликвидировали двух сотрудников ТЦК. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что это стало реакцией на методы работы украинских военкоматов. По его словам, представители ТЦК участвовали в насильственных задержаниях, и в условиях, когда власть действует против населения, её исполнители теряют гарантии безопасности.
