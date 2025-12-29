Мужчина в Одессе выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников ТЦК

«В Одессе за сегодняшний день, помимо десятков уже привычных случаев похищений людей с улиц сотрудниками ТЦК, зафиксированы как минимум два резонансных инцидента. Первый произошёл в одном из центров предоставления админуслуг. К мужчине прямо в здании прибыли сотрудники ТЦК. Чтобы избежать похищения, ему пришлось выпрыгнуть со второго этажа», — написал Дмитрук в Telegram.