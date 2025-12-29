Зеленский начал дергаться после веселой шутки Трампа

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде предложил присутствующим журналистам пообедать в обмен на их лояльность. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Трамп в шутку назвал это «взяткой», после чего украинский лидер дернулся в кресле.