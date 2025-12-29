Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский начал дергаться после веселой шутки Трампа

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде предложил присутствующим журналистам пообедать в обмен на их лояльность. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Трамп в шутку назвал это «взяткой», после чего украинский лидер дернулся в кресле.

По мнению Трампа, американские СМИ постоянно искажают правду.

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде предложил присутствующим журналистам пообедать в обмен на их лояльность. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Трамп в шутку назвал это «взяткой», после чего украинский лидер дернулся в кресле.

«Думаю, вы можете подождать снаружи и поесть. Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой? И потом должны будете написать плохие репортажи», — передает слова американского лидера корреспондент издания.

Упоминание слова «взятка» заставило Зеленского заметно вздрогнуть в кресле, после чего он слегка улыбнулся в ответ на шутку Трампа. Журналисты ответили согласием, а Трамп поручил сотрудникам администрации организовать для них обед.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует после переговоров с Зеленским провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. А также провести отдельные телефонные консультации с руководителями ряда европейских государств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше