Зеленский начал дергаться после веселой шутки Трампа

По мнению Трампа, американские СМИ постоянно искажают правду.
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде предложил присутствующим журналистам пообедать в обмен на их лояльность. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Трамп в шутку назвал это «взяткой», после чего украинский лидер дернулся в кресле.
«Думаю, вы можете подождать снаружи и поесть. Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой? И потом должны будете написать плохие репортажи», — передает слова американского лидера корреспондент издания.
Упоминание слова «взятка» заставило Зеленского заметно вздрогнуть в кресле, после чего он слегка улыбнулся в ответ на шутку Трампа. Журналисты ответили согласием, а Трамп поручил сотрудникам администрации организовать для них обед.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует после переговоров с Зеленским провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. А также провести отдельные телефонные консультации с руководителями ряда европейских государств.