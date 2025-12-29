В Мексике 15 человек пострадали при сходе с рельсов локомотива поезда

«По предварительным данным, 15 человек пострадали, им была оказана немедленная помощь», — написал губернатор в социальной сети X.
В своём воскресном сообщении министерство ВМС информировало о крушении в районе Нисанды поезда, в котором находились 241 пассажир и 9 человек обслуживающего персонала.
Ранее на севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что привело к вторичному крушению состава. По данным перевозчика, инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода грузового состава названа детонация. В результате происшествия травмы получили машинист и его помощник, оба госпитализированы. Из-за аварии машинист следовавшего по соседнему пути пассажирского поезда Харьков — Ужгород был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу с рельсов и локомотива этого состава.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.