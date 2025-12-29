Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике 15 человек пострадали при сходе с рельсов локомотива поезда

В мексиканском штате Оахака из-за схода поезда с рельсов пострадали 15 человек. Об этом сообщил губернатор штата Саломон Хара Крус.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, 15 человек пострадали, им была оказана немедленная помощь», — написал губернатор в социальной сети X.

В своём воскресном сообщении министерство ВМС информировало о крушении в районе Нисанды поезда, в котором находились 241 пассажир и 9 человек обслуживающего персонала.

Ранее на севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что привело к вторичному крушению состава. По данным перевозчика, инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода грузового состава названа детонация. В результате происшествия травмы получили машинист и его помощник, оба госпитализированы. Из-за аварии машинист следовавшего по соседнему пути пассажирского поезда Харьков — Ужгород был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу с рельсов и локомотива этого состава.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.