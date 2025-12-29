Похитил 2,4 миллиарда из бюджета. Суд оставил строителя трассы М-12 в СИЗО

Сам бизнесмен вину категорически отрицает, заявляя, что все работы были выполнены, а финансовые трудности компании связаны с изменением экономической конъюнктуры и давлением кредиторов. Кроме того, в материалах дела фигурируют два эпизода переводов на общую сумму около 6,5 млн рублей в адрес фирмы «Мосты и водоотводные сооружения», связанной с самим Миннуллиным. Эти операции следствие квалифицирует как присвоение и растрату.