Похитил 2,4 миллиарда из бюджета. Суд оставил строителя трассы М-12 в СИЗО

Бизнесмен, чья компания выполняла контракты на десятки миллиардов рублей, останется в следственном изоляторе.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Контракт федерального масштаба.
Айрат Миннуллин был задержан и арестован в ноябре. Следствие предъявило ему обвинения по трём эпизодам, связанным со строительством участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит. «Волгадорстрой» был одним из ключевых подрядчиков на участке скоростной магистрали М-12 «Москва — Казань». Стоимость работ исчислялась десятками миллиардов рублей.
Ключевой эпизод касается перечисления компанией «Волгадорстрой» аванса в размере 2,4 миллиарда рублей субподрядчику — обществу «СК “Инвест-Капитал”. По версии следствия, эти средства, выделенные из федерального бюджета, были похищены, так как объёмы фактически выполненных работ не соответствовали оплаченным. Ещё два эпизода, на общую сумму около 6,6 миллиона рублей, касаются перевода средств с расчётного счета “Волгадорстроя” на счёт другой подконтрольной Миннуллину компании — ООО “Мосты и водоотводные сооружения”.
Сам бизнесмен вину категорически отрицает, заявляя, что все работы были выполнены, а финансовые трудности компании связаны с изменением экономической конъюнктуры и давлением кредиторов. Кроме того, в материалах дела фигурируют два эпизода переводов на общую сумму около 6,5 млн рублей в адрес фирмы «Мосты и водоотводные сооружения», связанной с самим Миннуллиным. Эти операции следствие квалифицирует как присвоение и растрату.
Позиция защиты.
Адвокаты Айрата Миннуллина в суде выдвинули ряд контраргументов, ставящих под сомнение сам состав преступления. Основной довод защиты строился на том, что в деле отсутствует конкретный потерпевший, чьим интересам был причинён реальный ущерб.
Защита представила суду официальные ответы от компаний, фигурирующих в деле. Согласно этим документам, сальдо взаимных расчётов между «Волгадорстроем» и заказчиком — ООО «СК “Автодор” — равно нулю. То есть, по данным самих участников контракта, задолженности на конец взаиморасчётов не существует. Неотработанный аванс был погашен за счёт банковской гарантии.
Адвокаты настаивали, что отношения между компаниями носят сугубо гражданско-правовой характер, а любые споры должны решаться в арбитражном, а не уголовном суде. Они также указали на состояние здоровья бизнесмена, которое, по их мнению, препятствует содержанию под стражей, и просили изменить меру пресечения на домашний арест.
СИЗО осталось в силе.
Суд поддержал позицию следствия, указав на тяжесть предъявленных обвинений и возможные риски — давление на свидетелей, сокрытие доказательств или попытку скрыться. Айрат Миннуллин был задержан в ноябре, по версии силовиков, при попытке вылета из Казани.
На сегодняшний день бизнесмен обвиняется по статьям о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. В случае признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Дело Миннуллина вписывается в более широкий контекст проверок и уголовных расследований в отношении подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. За последние месяцы под следствием оказались сразу несколько участников строительства М-12 и других федеральных трасс. Масштабные госконтракты, сложная финансовая схема и авансирование работ все чаще становятся предметом пристального внимания правоохранительных органов.
Следствие продолжается. Не исключено появление новых эпизодов и фигурантов. Судебные решения по мере пресечения уже дали понять, что дело «Волгадорстроя» рассматривается как одно из ключевых в серии расследований вокруг строительства трассы М-12.