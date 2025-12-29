Трамп заявил о достижении 95% прогресса для мира на Украине

«95% прогресса достигнуто в решении конфликта, я не знаю сколько, но мы очень близко», — заявил Трамп. Он добавил, что встречу с Зеленским считает «великолепной» и выразил уверенность, что предпринятые дипломатические усилия позволят завершить противостояние.