Трамп заявил о достижении 95% прогресса для мира на Украине

Сейчас Трамп проводит встречу с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении 95% прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.
«95% прогресса достигнуто в решении конфликта, я не знаю сколько, но мы очень близко», — заявил Трамп. Он добавил, что встречу с Зеленским считает «великолепной» и выразил уверенность, что предпринятые дипломатические усилия позволят завершить противостояние.
Неурегулированными, по словам Трампа, остаются около двух наиболее сложных вопросов соглашений по Украине. URA.RU следит за ходом переговоров в онлайн-трансляции.