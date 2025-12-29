Ричмонд
Трамп заявил о достижении 95% прогресса для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении 95% прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Сейчас Трамп проводит встречу с Зеленским.

«95% прогресса достигнуто в решении конфликта, я не знаю сколько, но мы очень близко», — заявил Трамп. Он добавил, что встречу с Зеленским считает «великолепной» и выразил уверенность, что предпринятые дипломатические усилия позволят завершить противостояние.

Неурегулированными, по словам Трампа, остаются около двух наиболее сложных вопросов соглашений по Украине. URA.RU следит за ходом переговоров в онлайн-трансляции.

