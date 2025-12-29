Ричмонд
Трамп заявил о двух проблемах после переговоров с Зеленским о мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским нерешенными остаются один-два самых сложных пункта будущего соглашения по Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Трамп считает, чтобы завершить подготовку к окончанию конфликта, понадобится около двух недель.

«Неурегулированными остаются один-два наиболее сложных вопроса соглашения по Украине», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. Это была четвертая очная встреча между лидерами.

В резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Центральным вопросом встречи стало рассмотрение мирной инициативы, предложенной американской стороной.

