Трамп заявил о двух проблемах после переговоров с Зеленским о мире

Трамп считает, чтобы завершить подготовку к окончанию конфликта, понадобится около двух недель.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским нерешенными остаются один-два самых сложных пункта будущего соглашения по Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Неурегулированными остаются один-два наиболее сложных вопроса соглашения по Украине», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. Это была четвертая очная встреча между лидерами.
В резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Центральным вопросом встречи стало рассмотрение мирной инициативы, предложенной американской стороной.