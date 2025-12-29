Трамп заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Украины

Трамп сделал такое заявление во время пресс-конференции после переговоров с Зеленским.
Россия будет участвовать в восстановлении Украины и готова поставлять энергоресурсы по льготным ценам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Она хочет успеха Украине. Россия готова поставлять энергию Украине по данным низким ценам», — заявил Трамп.
Ранее было мнение, что восстановлением Украины после конфликта должны заниматься ФРГ, Франция и Великобритания. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.