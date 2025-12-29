Трамп пригрозил Зеленскому потерей территорий за отказ договориться с РФ

Трамп предупредил Зеленского о последствиях отказа от переговоров с Россией.
Президент США Дональд Трамп предупредил главу Украины Владимира Зеленского о возможной потере дополнительных территорий в случае отказа от достижения соглашения с Россией. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с украинским и европейскими лидерами.
«Украине лучше заключить сделку сейчас. Иначе они потеряют еще землю и людей», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.
Таким образом, бывший американский лидер прямо связал необходимость скорейшего дипломатического урегулирования с предотвращением дальнейших территориальных потерь Украины.