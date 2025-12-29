Ричмонд
Екатеринбуржцы заметили мужчину, лежавшего посреди дороги. Видео

На Объездной дороге около Екатеринбурга вечером 28 декабря автомобилисты заметили необычную картину: на дороге лежал мужчина. Очевидцы предпологают, что мужчину могли сбить.

На месте, где лежал мужчина, заметили стройтехнику.

«На Объездной дороге мужчина лежит посреди улицы. Все подробности происшествия пока не известны», — передает слова очевидцев telegram-канал «Жесть Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

