Екатеринбуржцы заметили мужчину, лежавшего посреди дороги. Видео

На месте, где лежал мужчина, заметили стройтехнику.
На Объездной дороге около Екатеринбурга вечером 28 декабря автомобилисты заметили необычную картину: на дороге лежал мужчина. Очевидцы предпологают, что мужчину могли сбить.
«На Объездной дороге мужчина лежит посреди улицы. Все подробности происшествия пока не известны», — передает слова очевидцев telegram-канал «Жесть Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
