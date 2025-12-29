Сын депутата вместе с приятелями разгромил продуктовый магазин в Дагестане

В социальных сетях распространились кадры, на которых группа молодых людей ворвалась в торговую точку. Один из них, грубо толкнув продавца, взял из холодильника спиртное и позже швырнул бутылки в женщину. В это время его приятели громили магазин, стуча по стеклу холодильников и пиная окна.