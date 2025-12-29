Сын депутата вместе с приятелями разгромил продуктовый магазин в Дагестане

Сын районного депутата в Республике Дагестан вместе с друзьями разгромил продуктовый магазин в Кумторкалинском районе. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил глава региона Сергей Меликов.
В социальных сетях распространились кадры, на которых группа молодых людей ворвалась в торговую точку. Один из них, грубо толкнув продавца, взял из холодильника спиртное и позже швырнул бутылки в женщину. В это время его приятели громили магазин, стуча по стеклу холодильников и пиная окна.
— Такое в Дагестане, в республике с традиционными ценностями, правильными представлениями о том, как должен вести себя мужчина, происходит редко. Тем более вопиюще, что участником этого позорного инцидента оказался сын депутата, — написал Меликов в Telegram-канале.
Он добавил, что бывший чиновник — отец дебошира — уже подал в отставку. Злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.
Похожий случай произошел в середине месяца. Житель Егорьевска разгромил местный супермаркет «Дикси» из-за того, что ему не дали украсть бутылку шампанского. Попытку кражи заметил другой покупатель: он отнял у нарушителя бутылку и тем самым вывел мужчину из себя.