Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын депутата вместе с приятелями разгромил продуктовый магазин в Дагестане

Сын районного депутата в Республике Дагестан вместе с друзьями разгромил продуктовый магазин в Кумторкалинском районе. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Сын районного депутата в Республике Дагестан вместе с друзьями разгромил продуктовый магазин в Кумторкалинском районе. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил глава региона Сергей Меликов.

В социальных сетях распространились кадры, на которых группа молодых людей ворвалась в торговую точку. Один из них, грубо толкнув продавца, взял из холодильника спиртное и позже швырнул бутылки в женщину. В это время его приятели громили магазин, стуча по стеклу холодильников и пиная окна.

— Такое в Дагестане, в республике с традиционными ценностями, правильными представлениями о том, как должен вести себя мужчина, происходит редко. Тем более вопиюще, что участником этого позорного инцидента оказался сын депутата, — написал Меликов в Telegram-канале.

Он добавил, что бывший чиновник — отец дебошира — уже подал в отставку. Злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.

Похожий случай произошел в середине месяца. Житель Егорьевска разгромил местный супермаркет «Дикси» из-за того, что ему не дали украсть бутылку шампанского. Попытку кражи заметил другой покупатель: он отнял у нарушителя бутылку и тем самым вывел мужчину из себя.