Пришло время завершить конфликт на Украине: итоги переговоров Трампа и Зеленского

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине находится в шаге от реализации, однако допустил, что оно может не состояться. Он выразил уверенность в готовности Путина к миру и пообещал, что Россия поможет в послевоенном восстановлении Украины. Свои оценки Трамп озвучил журналистам по итогам встречи с Зеленским в Мар-а-Лаго.