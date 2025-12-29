Пришло время завершить конфликт на Украине: итоги переговоров Трампа и Зеленского

Трамп заявил о приближении урегулирования, но предупредил Киев о новых потерях.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало в воскресенье по итогам его личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде в Мар-а-Лаго. Какие сроки дает Трамп и какие важные вещи он обсуждал с Зеленским — в материале URA.RU.
Возможные сроки завершения конфликта на Украине.
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине находится в шаге от реализации, однако допустил, что оно может не состояться. Он выразил уверенность в готовности Путина к миру и пообещал, что Россия поможет в послевоенном восстановлении Украины. Свои оценки Трамп озвучил журналистам по итогам встречи с Зеленским в Мар-а-Лаго.
«Посмотрим, случится ли. Но оно очень близко», — сказал Трамп, говоря о возможном урегулировании.
«Он хочет, чтобы это случилось. Он хочет это видеть. Он сказал очень убедительно, я ему верю», — добавил американский президент, комментируя позицию Путина, с которым он провел телефонный разговор накануне встречи.
Трамп также отметил, что в случае завершения конфликта Россия окажет помощь Украине в восстановлении: «Они помогут, Россия поможет». При этом в беседе с Зеленским он призвал поспешить со сделкой, предупредив, что промедление грозит Киеву новыми территориальными потерями в ближайшие месяцы.
Какие важные вопросы обсудили Трамп и Зеленский.
Зеленский заявил о полном согласовании двусторонних гарантий безопасности с Соединенными Штатами по итогам переговоров с Трампом. Он также подтвердил возможность проведения референдума по отдельным пунктам будущего мирного плана.
«Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте — согласованы на 100%», — заявил Зеленский.
Со своей стороны, Трамп, комментируя тему гарантий, отметил, что основную нагрузку в этом вопросе должна нести Европа. Но США также окажут поддержку.
Состав рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп объявил персональный состав американской рабочей группы для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В нее войдут ключевые советники и члены администрации, включая госсекретаря и военного министра.
«Итак, в состав рабочей группы войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио и еще несколько человек. Я думаю, Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе», — заявил президент США.
Отвечая на вопросы, Трамп также прокомментировал переговоры по линии соприкосновения, отметив, что полного согласия по этому вопросу пока нет, но стороны значительно приблизились к договоренности. Он подчеркнул, что этот вопрос является одним из ключевых в процессе урегулирования.
Зеленский также назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта. По его словам, в нее войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, а также начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Будет ли встреча Путина, Трампа и Зеленского.
Трамп допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского для обсуждения урегулирования конфликта. И не исключил, что это может произойти.
«Я вижу, что это может произойти, в подходящее время. Сегодня я увидел очень интересного президента Путина», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.
Американский лидер вновь выразил уверенность в желании российского президента завершить конфликт. Также Трамп не исключил нового визита Зеленского в США вместе с европейскими лидерами в ближайшее время. На вопрос о возможном собственном визите на Украину он ответил, что конкретных планов нет, но готов рассмотреть эту возможность, если она поможет сохранить жизни.