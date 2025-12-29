Сына дагестанского чиновника задержали за погром в алкомаркете, его отец уволен

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Никакого снисхождения к нарушителям не будет. Оценка будет дана по всей строгости закона», — прокомментировал случившееся глава Дагестана Сергей Меликов.