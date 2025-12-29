Ричмонд
Сына дагестанского чиновника задержали за погром в алкомаркете, его отец уволен

Сын дагестанского политика Даниял Абсаламов задержан после пьяного погрома в Кумторкалинском районе республики Дагестан. Инцидент произошёл в ночь на 27 декабря, когда дебошир с друзьями разгромили алкогольный магазин и напали на продавщицу. По предварительной информации, причиной нападения стал отказ дать денег в долг.

Источник: Life.ru

Запись с камеры видеонаблюдения в алкомаркете. Видео © Telegram / chernovik.net.

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Никакого снисхождения к нарушителям не будет. Оценка будет дана по всей строгости закона», — прокомментировал случившееся глава Дагестана Сергей Меликов.

Отец задержанного, бывший председатель районного собрания депутатов, был немедленно уволен со своей должности. Меликов подчеркнул, что придерживается принципа ответственности отцов за воспитание детей, и поэтому чиновнику не место во власти. Против самого Данияла Абсаламова и его друзей возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны.

Ранее в Омске пенсионерка, не сумев провернуть «схему Долиной», устроила в ней настоящий погром перед своим выездом. «Бабушка-Гринч» вырвала проводку, содрала обои и повредила стены. Всё это она сделала после того, как суд обязал её освободить жильё для новых хозяев — молодой семьи с детьми.

