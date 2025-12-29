Трамп вспомнил, как прошел путь с Путиным через ужасные обвинения

Трамп возложил ответственность за распространение теории о «российском следе» на представителей Демократической партии. По его словам, оппоненты пытались поставить под сомнение законность его победы над кандидатом демократов Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Американский лидер заявил, что эта кампания осложняла выстраивание отношений с Россией и сопровождалась публичными обвинениями в его адрес и в адрес Кремля.