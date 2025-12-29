Трамп подчеркнул, что несмотря на обвинения, он поладил с Путиным.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин подверглись серьезным обвинениям в связи с впоследствии опровергнутой теорией российского вмешательства в избирательный процесс в США. Об этом он сообщил журналистам во Флориде после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция встречи велась офисами президентов США и Украины.
«Не забывайте, что мы прошли через мошенничество “Россия — Россия — Россия”. Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей», — заявил Трамп журналистам.
Он добавил, что масштаб обвинений и политическое давление ограничивали возможности для диалога между Москвой и Вашингтоном. «Несмотря на это, мы поладили», — сказал Трамп о Путине.
Трамп возложил ответственность за распространение теории о «российском следе» на представителей Демократической партии. По его словам, оппоненты пытались поставить под сомнение законность его победы над кандидатом демократов Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Американский лидер заявил, что эта кампания осложняла выстраивание отношений с Россией и сопровождалась публичными обвинениями в его адрес и в адрес Кремля.