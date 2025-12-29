В Санкт-Петербурге задержали женщину, пытавшуюся покусать врачей скорой помощи

В Санкт-Петербурге задержали пьяную женщину, которая набросилась на бригаду скорой помощи. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщило издание 78.ru.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 27 декабря.
— Медики приехали на вызов на улицу Дыбенко, но вскоре помощь потребовалась им самим. Нетрезвая пациентка стала вести себя буйно, начала кричать, пыталась ударить и даже покусать врачей скорой помощи, — говорится в статье.
На место происшествия вызвали росгвардейцей. Они помогли усадить женщину в машину скорой. После чего ее доставили в больницу для оказания медпомощи.
В октябре пациент, к которому в Москве приехал экипаж скорой помощи, устроил погром в автомобиле. Он стал кричать и выбрасывать медоборудование из машины, поэтому медикам пришлось вызывать стражей порядка. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.