«Мисс Россию — 2022» похитили и пытались изнасиловать за границей

«Мисс Россию-2022» похитил неизвестный мужчина на Бали.
Победительница национального конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова стала жертвой похищения и попытки изнасилования во время отдыха на Бали. Модель заявила, что злоумышленник удерживал ее на вилле. Об этом Линникова сама сообщила в видеообращении, опубликованном на ее странице в социальной сети.
«Меня пытались изнасиловать здесь. И пытался это сделать восточный мужчина. Он похитил меня, отобрал у меня телефон и удерживал на вилле», — рассказала Анна Линникова после освобождения.
Она также сообщила, что весь день провела в полиции, писала рапорт и искала переводчиков. Линникова выразила надежду, что нападавший будет привлечен к ответственности по жестким индонезийским законам, что может грозить ему депортацией или тюремным сроком.
Год назад на российскую фотомодель Анну Линникову напал водитель такси. По ее словам, инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По ее словам, с самого начала он вел себя агрессивно, а затем перешел к открытому нападению и стал оскорблять «Мисс Россия — 2022» нецензурной бранью.