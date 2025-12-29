«Мисс Россия — 2022» Линникова заявила, что ее пытались изнасиловать на Бали

В декабре 2024 года Анна Линникова рассказала о нападении со стороны таксиста в Петербурге. Как сообщила девушка 5 декабря она вызвала такси экономкласса, но уже с самого начала поездки водитель проявлял агрессию. Когда модель попросила его остановиться у нужного дома, то он ответил ей грубостью. Потом мужчина схватил ее, тогда Линникова позвонила в полицию. Они оперативно приехали.