«Мисс Россия — 2022» Линникова заявила, что ее пытались изнасиловать на Бали

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова сообщила, что ее пытались изнасиловать на отдыхе на Бали.
— Мужчина держал меня на вилле, отобрал телефон и пытался изнасиловать, — написала она в соцсети.
Модель рассказала, что весь день пробыла в полиции: искала переводчиков и писала заявление. По ее словам, в Индонезии «очень хорошая защита» у женщин — жесткие законы в плане домашнего насилия.
Линникова надеется, что злоумышленника депортируют на 10 лет с острова Бали или посадят в тюрьму.
В декабре 2024 года Анна Линникова рассказала о нападении со стороны таксиста в Петербурге. Как сообщила девушка 5 декабря она вызвала такси экономкласса, но уже с самого начала поездки водитель проявлял агрессию. Когда модель попросила его остановиться у нужного дома, то он ответил ей грубостью. Потом мужчина схватил ее, тогда Линникова позвонила в полицию. Они оперативно приехали.