Около 14 взрывов прогремело над Тулой, работают расчёты ПВО

Ранее в Краснодарском крае беспилотники атаковали жилые дома. В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Также осколками была повреждена газовая труба, проходящая рядом. На месте работают аварийные и специальные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там фрагменты БПЛА повредили три частных дома. Возгораний и пострадавших также не зафиксировано.