Около 14 взрывов прогремело над Тулой, работают расчёты ПВО

Около 14 взрывов прогремело над Тулой. Объявлена ракетная опасность, слышна сирена над городом. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что громкие звуки начались около 03:00 ночи. По словам очевидцев, «гулкие басовитые взрывы» раздались на севере и северо-востоке Тулы. В небе были видны яркие вспышки. Предварительно, ПВО работала по воздушным целям. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Краснодарском крае беспилотники атаковали жилые дома. В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Также осколками была повреждена газовая труба, проходящая рядом. На месте работают аварийные и специальные службы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там фрагменты БПЛА повредили три частных дома. Возгораний и пострадавших также не зафиксировано.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

